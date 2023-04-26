Выставку из цикла «Герои и подвиги» откроют в Москве 27 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

В столичных парках пройдет открытие третьей фотовыставки из цикла «Герои и подвиги», приуроченную ко Дню Победы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На выставке мы рассказываем о современных героях, участниках специальной военной операции, и героях Великой Отечественной войны, потому что сегодня внуки и правнуки поколения победителей тоже сражаются за мирное небо, правду, справедливость, — поделилась научный сотрудник Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктория Петракова.

С 27 апреля москвичи и гости столицы смогут посмотреть экспозицию в парке искусств «Музеон», в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском парках. В Таганском парке открытие выставки состоится 28 апреля, а в парке «Северное Тушино» — 1 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне по всей стране стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Ожидается, что в раздаче ленточек примут участие более 30 тысяч волонтеров.

Напомним, что День Победы в Москве и других городах России в 2023 году будет проходить в смешанном формате — в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк».