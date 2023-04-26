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Около тысячи человек переедут по реновации в жилой комплекс в Солнцеве

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Около тысячи человек переедут по реновации в жилой комплекс в Солнцеве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Родниковая улица, 5А Карта всех событий

Около тысячи человек в течение полугода переедут в жилой комплекс, построенный по программе реновации в Солнцеве. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам главы ведомства, комплекс будет состоять из восьми жилых корпусов переменной этажности. Входные группы оборудуют помещениями для уборочного материала, колясочными, двойными тамбурами и помещениями для консьержа. На первом этаже будут располагаться нежилые помещения для объектов бытового обслуживания.

— Отделка квартир и мест общего пользования, а также благоустройство территории выполнены с использованием качественных материалов по единому стандарту программы реновации, утвержденному мэром Москвы, — отметил Сергей Левкин.

Кроме того, на прилегающей территории появятся четыре спортивные и четыре детские площадки, а также три зоны отдыха. Специалисты установили современные тренажеры, детские городки, а также сделали покрытие из травмобезопасной каучуковой крошки, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 156 квартир построят на Заречной улице. Там появятся 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры.

Жилье Сергей Левкин Москва Реновация
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