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Актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер во время операции

Лейла Алиева
Общество
Актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер во время операции
Кадр из сериала «СеняФедя» (2018)

Российский актер Василий Масалитин скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщил его коллега Владислав Косенков на личной странице в соцсетях.

Уточняется, что актер умер еще в середине февраля во время операции на ноге, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.

В свою очередь ИА «Регунм» со ссылкой на источник сообщает, что Следственный комитет начал проверку по данному факту и не исключено, что вина за смерть актера лежит на плечах врачей.

Василий Масалитин снимался в основном в эпизодических ролях. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь» и «СеняФедя». Помимо этого он снимался в шоу «Пусть говорят» и «Жить здорово».

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