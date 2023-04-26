Актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер во время операции

Кадр из сериала «СеняФедя» (2018)

Российский актер Василий Масалитин скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщил его коллега Владислав Косенков на личной странице в соцсетях.

Уточняется, что актер умер еще в середине февраля во время операции на ноге, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.

В свою очередь ИА «Регунм» со ссылкой на источник сообщает, что Следственный комитет начал проверку по данному факту и не исключено, что вина за смерть актера лежит на плечах врачей.

Василий Масалитин снимался в основном в эпизодических ролях. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь» и «СеняФедя». Помимо этого он снимался в шоу «Пусть говорят» и «Жить здорово».