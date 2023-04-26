Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

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В ближайшие дни сильные осадки могут выпасть в Иркутской и Владимирской области, а также в Бурятии, Татарстане, Забайкалье и на Северном Кавказе. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона — снег, метель с ветром до 23 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Бурятии. В Забайкальском крае тоже будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, — рассказал он.

Жителей Владимирской области 26 апреля ожидают сильные дожди, а в Татарстане прогнозируется дождь, гроза, град и ветер до 23 метров в секунду. Сильные дожди с ветром придут и в республики Северного Кавказа.

Помимо этого Вильфанд предупредил о высокой степени пожароопасности в Псковской, Вологодской, Тверской областях 26 и 27 мая, передает ТАСС.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе в столице будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.