Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

Лейла Алиева
Общество
Вильфанд назвал регионы России, где в ближайшие дни ожидаются сильные осадки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ближайшие дни сильные осадки могут выпасть в Иркутской и Владимирской области, а также в Бурятии, Татарстане, Забайкалье и на Северном Кавказе. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона — снег, метель с ветром до 23 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Бурятии. В Забайкальском крае тоже будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, — рассказал он.

Жителей Владимирской области 26 апреля ожидают сильные дожди, а в Татарстане прогнозируется дождь, гроза, град и ветер до 23 метров в секунду. Сильные дожди с ветром придут и в республики Северного Кавказа.

Помимо этого Вильфанд предупредил о высокой степени пожароопасности в Псковской, Вологодской, Тверской областях 26 и 27 мая, передает ТАСС.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе в столице будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.

Роман Вильфанд Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте