Как принимать решения в стрессовой ситуации

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Бывает так, что стрессовые ситуации настигают человека в самый неподходящий момент. В таком состоянии очень трудно объективно оценить происходящее и решить поставленную задачу. О том, как правильно принимать решения во время стресса, «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, в момент стресса человеку свойственно неправильно понимать происходящие события и испытывать ложную эмоциональную реакцию. Это часто приводит к ошибкам.

— Человек может быть чрезмерно напуган, может испытывать тревожность или страх из-за того, что все пойдет не так, как он задумал, или это действие повлияет на знаковые события в его жизни. Поэтому начинает совершать ошибки, — пояснил Фомин.

Принимать решения в таких ситуациях — не самая лучшая идея. Специалист рекомендует взять паузу хотя бы на 20 минут. Это поможет переключить внимание.

— А уже после человек может снова вернуться к вопросу, который его тревожит, и посмотреть на него свежим взглядом, найти путь решения, — говорит собеседник «ВМ». — Нельзя позволять себе импульсивных действий в момент острого стресса, потому что они приводят к неправильным поступкам, неверным выводам и нежелательным результатам.

Пауза в такие моменты поможет правильно оценить происходящее и найти верное решение, считает Фомин. Человеку, который испытывает стресс, всегда требуется время, чтобы вернуться назад, оценить ситуацию и принять правильное решение.

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