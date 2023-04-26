Ефимов: Шесть ледовых арен построят в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Москва, Западный административный округ, район Тропарёво-Никулино Карта всех событий

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице строятся шесть спорткомплексов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 гектаров земли для возведения спортивных объектов, в составе которых появятся крытые катки или ледовые арены, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, договоры заключены на пять–шесть лет. Площадь сооружений превысит 100 тысяч квадратных метров.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что комплексы возводятся в столице не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей. Так, в Тропарево-Никулине появится спортивный учебно-тренировочный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров.

В Некрасовке завершается возведение здания с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Куркине построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров.

Еще один ледовый комплекс будет возведен в Северном Бутове, а два — в Хорошево-Мневниках, заключил Гаман.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спортивный комплекс «Триумф» в столичном районе Покровское-Стрешнево. В рамках проведенных работ специалисты отремонтировали кровлю и инженерные сети, заменили облицовку фасада и остекление.