Сергунина рассказала о новом проекте по поддержке технологических компаний в столице

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве стартовал пилотный проект по кредитованию бизнесменов, которые занимаются наукоемким бизнесом и развивают современные технологии. Такие предприниматели смогут получить займы до 50 миллионов рублей под залог прав на свои идеи и разработки. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Данная программа запущена по инициативе столичного правительства при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера.

— Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей, — отметила Сергунина.

Заммэра также добавила, что заявки принимаются до 31 мая. К участию приглашают предприятия малого и среднего бизнеса. Им необходимо иметь регистрацию в Москве и владеть правами на интеллектуальную собственность.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных городских программах поддержки в сфере инноваций.