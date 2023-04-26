Москва выставила на торги 17 помещений на первых этажах новостроек в Кунцеве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Москва выставила на торги 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Все выставленные на торги коммерческие помещения расположены в жилых домах на улице Академика Павлова. Объекты реализуются с выполненной черновой отделкой и современными коммуникациями, в каждый из них есть отдельный вход, — рассказал он.

Участие могут принять все желающие, заявки принимаются до 11 и 16 мая. Открытые аукционы по продаже объектов пройдут 22 и 25 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

На торги также выставят крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратного метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратного метра занимает подвальная часть.