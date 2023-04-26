Более 100 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Этот символ народной памяти о тех, кто спас мир от нацизма, смогут получить и наши посетители, и участники многочисленных мероприятий — школьники, студенты, ветераны. Всего же в рамках акции мы планируем раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек, — говорится в сообщении.

Помимо этого, волонтеры расскажут посетителям о символе, значении цветов на ленте, а также, как правильно ее закреплять и носить.

Накануне в музее открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Среди экспонатов представлено много предметов окопного быта: алюминиевая ложка, самодельная помада, консервы, самодельная терка, складная вилка-ложка и даже бигуди из гильз.