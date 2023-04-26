Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 100 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Более 100 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Этот символ народной памяти о тех, кто спас мир от нацизма, смогут получить и наши посетители, и участники многочисленных мероприятий — школьники, студенты, ветераны. Всего же в рамках акции мы планируем раздать более 100 тысяч георгиевских ленточек, — говорится в сообщении.

Помимо этого, волонтеры расскажут посетителям о символе, значении цветов на ленте, а также, как правильно ее закреплять и носить.

Накануне в музее открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Среди экспонатов представлено много предметов окопного быта: алюминиевая ложка, самодельная помада, консервы, самодельная терка, складная вилка-ложка и даже бигуди из гильз.

Москва День Победы Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте