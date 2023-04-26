Нутрициолог Киреева назвала витамины, которые помогут справиться с аллергией

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Терапевт, нутрициолог Анна Киреева рассказала, какие витамины нужно принимать аллергикам.

Врач может назначить прием витаминов и минералов для борьбы с аллергией. Так, витамин С стимулирует синтез стероидных гормонов, способствует снижению частоты приступов респираторной аллергии. Витамин А способствует процессу возобновления клеток в организме. Также он защищает и укрепляет органы желудочно-кишечного тракта.

Селен при совместном введении с витамином Е повышает титр антител. При недостатке селена резко снижается иммунитет.

При этом Киреева подчеркнула, что при приеме витаминов и минералов нужно учитывать их сложное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, поэтому назначить витаминные комплексы должен врач, передает Life.ru.

В свою очередь аллерголог Рустам Жданов добавил, что есть продукты, которые усиливают аллергию на пыльцу. Врач советует в первую очередь во время цветения липы и душистых трав отказаться от меда и прополиса, яблок, персиков, передает Nation news.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.