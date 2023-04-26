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Полиция изъяла 83 килограмма наркотиков у имигрантов в Шатурском районе Подмоковья

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла 83 килограмма наркотиков у имигрантов в Шатурском районе Подмоковья
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Шатура, посёлок Радовицкий Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали лабораторию по производству наркотиков и изъяли 83 килограмма мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 26 апреля.

По ее словам, производство запрещенных веществ удалось пресечь во время проведения мероприятия «Нелегал». Во время обхода на одном из дачных участков в поселке Радовицкий Шатурского района правоохранители обнаружили двух 24-летних иностранцев, которые производили наркотики. Злоумышленники попытались скрыться, но полицейские смогли их задержать.

Во время обыска жилища правоохранители нашли и изъяли 53 поддона с неизвестным кристаллическим веществом, несколько емкостей с порошком, а также 46 канистр с жидкостью. Помимо этого в доме обнаружили аппарат для производства, а также упаковку для готового продукта.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанные рассказали, что организовали лабораторию по указанию неизвестного, с которым они познакомились в интернете. Куратор предоставил все оборудование реагенты, а также рассказал, как сбывать продукт через тайники-закладки.

Экспертиза показала, что неизвестные вещества являются мефедроном, масса которого превысила 83 килограмма, жидкость же оказалась реагентом для его изготовления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном хранении их прекурсоров.

Фигурантов заключили под стражу.

Другую нарколабораторию полицейские ликвидировали в подмосковной Истре. Во время обыска помещения было изъято более 2,7 килограмма амфетамина.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Наркотики
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