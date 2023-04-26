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Активисты-мошенники украли 20 тысяч рублей у кассира магазина на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Активисты-мошенники украли 20 тысяч рублей у кассира магазина на юго-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Трое аферистов обманули кассира магазина на юго-западе столицы и украли у нее 20 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 26 апреля.

По его словам, злоумышленники предварительно договорились с несовершеннолетним подростком о том, что он купит в супермаркете на Ленинском проспекте алкоголь. После того как молодой человек совершил покупку, в магазин зашли аферисты и представились членами общественной организации. Они сказали кассиру, что могут не привлекать ее к ответственности, если она передаст им 20 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Испуганная работница выполнила их требования и выдала мошенникам сумму из кассы магазина. Позже она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных действий правоохранители задержали подозреваемых по местам жительства в Подмосковье. Ими оказались местные жители в возрасте от 21 до 24 лет. Установлено, что они не являлись представителями общественной организации и не обладали полномочиями осуществлять контрольные закупки.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла в столице. Двое мужчин действовали по такой же схеме, однако сумели обмануть как минимум четыре магазина.

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