Упавший беспилотник обнаружили в лесу Можайского района Подмосковья

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская область, Можайский городской округ, деревня Шаликово Карта всех событий

В Можайском районе Подмосковья в лесу обнаружили неопознанный беспилотник. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

По предварительным данным, БПЛА обнаружил житель деревни Шаликово. Мужчина обратился в полицию.

Прибывшие специалисты осмотрели аппарат. Он был оборудован камерой, а также красным парашютом для мягкой посадки. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, беспилотник похож на разведывательный дрон.

Во вторник, 25 апреля, в Подмосковье обнаружили еще три неопознанных летательных аппарата. Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают.