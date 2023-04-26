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Упавший беспилотник обнаружили в лесу Можайского района Подмосковья

Степан Жирнов
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Упавший беспилотник обнаружили в лесу Можайского района Подмосковья
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Московская область, Можайский городской округ, деревня Шаликово Карта всех событий

В Можайском районе Подмосковья в лесу обнаружили неопознанный беспилотник. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

По предварительным данным, БПЛА обнаружил житель деревни Шаликово. Мужчина обратился в полицию.

Прибывшие специалисты осмотрели аппарат. Он был оборудован камерой, а также красным парашютом для мягкой посадки. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, беспилотник похож на разведывательный дрон.

Во вторник, 25 апреля, в Подмосковье обнаружили еще три неопознанных летательных аппарата. Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают.

Подмосковье квадрокоптеры Московская область Беспилотники Можайский район
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