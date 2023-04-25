Три неопознанных квадрокоптера с камерами обнаружили в нескольких районах Подмосковья

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В нескольких районах Подмосковья обнаружили квадрокоптеры с камерами и без опознавательных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— Накануне на территории СНТ «Уголек» в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в четырех километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, — рассказал источник.

Помимо этого удалось найти еще два похожих дрона в других подмосковных районах. К настоящему моменту квадрокоптеры отправили на экспертизу, где установят, кому они принадлежали и зачем были запущены, передает ТАСС.

Утром 24 апреля в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска упал беспилотник. Трехметровый дрон-камикадзе нес канадские взрывные заряды M112. По предварительным данным, он потерпел крушение из-за столкновения с деревьями.

Аналогичная ситуация произошла в столичном районе Капотня. Там на территории нефтеперерабатывающего завода нашли квадрокоптер. Беспилотник Mavic-820677 был оборудован видеокамерой. Взрывчатых устройств и веществ в нем не обнаружено.