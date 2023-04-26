Эксперт Зельцер рассказал, изменится ли ключевая ставка Центробанка

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На ближайшем заседании Центробанка маловероятно, что Банк России снизит учетную ставку. При этом регулятор может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По его словам, на заседании 28 апреля Центробанк сохранит ставку на уровне 7,5 процента. Ставка остается неизменной с 16 сентября прошлого года.

Эксперт добавил, что проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта.

Он добавил, что у Центробанка есть инструмент сдерживания, он может пойти на временное ужесточение кредитно-денежной политики, передает РИАМО.

В свою очередь специалист по фондовым рынкам Александр Багманов спрогнозировал укрепление рубля в мае в связи с ростом цен на нефть и хороших показателей по выручке, передает ФАН.

Текущее ослабление рубля связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.