Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Зельцер рассказал, изменится ли ключевая ставка Центробанка

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт Зельцер рассказал, изменится ли ключевая ставка Центробанка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На ближайшем заседании Центробанка маловероятно, что Банк России снизит учетную ставку. При этом регулятор может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По его словам, на заседании 28 апреля Центробанк сохранит ставку на уровне 7,5 процента. Ставка остается неизменной с 16 сентября прошлого года.

Эксперт добавил, что проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта.

Он добавил, что у Центробанка есть инструмент сдерживания, он может пойти на временное ужесточение кредитно-денежной политики, передает РИАМО.

В свою очередь специалист по фондовым рынкам Александр Багманов спрогнозировал укрепление рубля в мае в связи с ростом цен на нефть и хороших показателей по выручке, передает ФАН.

Текущее ослабление рубля связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка ЦБ РФ Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте