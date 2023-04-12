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Глава ЦБ РФ Набиуллина назвала причины ослабления рубля

Полина Пашкина
Экономика
Глава ЦБ РФ Набиуллина назвала причины ослабления рубля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ослабление рубля связано с сокращением экспорта и понижением цен на нефть. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

По ее словам, недавний рост стоимости нефти скажется на курсе рубля уже в следующие периоды. Сейчас продается выручка от тех временных промежутков, когда цены на нефть были значительно ниже.

Глава Центробанка России отметила, что регулятор выступает за более стабильный валютный рынок, но не за административное определение курса.

— По опыту своей страны мы знаем, что попытка управлять курсом приводит к резким девальвациям. Это, по сути дела, может спровоцировать финансовые кризисы, — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава регулятора добавила, что стабилизация курса рубля будет способствовать низкой инфляции. По ее словам, чем ниже инфляция, тем стабильнее валютный курс.

Набиуллина ранее отметила, что Центральный банк России не считает необходимым возврат к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям.

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