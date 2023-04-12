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Центробанк РФ не считает необходимым возврат репатриации валютной выручки

Полина Пашкина
Экономика
Центробанк РФ не считает необходимым возврат репатриации валютной выручки
Фото: Вечерняя Москва

Центральный банк России не наблюдает необходимости в возврате к репатриации экспортной выручки и других валютных ограничений. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, и без обязательств репатриации компании-экспортеры продолжают продавать выручку. Набиуллина отметила возможное уменьшение процесса в небольшом размере.

— Необходимости в возврате к репатриации экспортной выручки и других валютных ограничений, на наш взгляд, нет. Во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж, позволяет оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен, — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывал участников внешнеэкономической деятельности продавать иностранную валюту в размере 80 процентов от суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов.

В июле 2022 года был подписан указ, согласно которому российские компании могли выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций путем размещения в их пользу бондов с аналогичными условиями. Это относится к срокам и доходности.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Деньги
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