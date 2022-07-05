Путин подписал указ о репатриации валюты

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ. Соответствующий документ опубликован во вторник, 5 июля, на официальном портале правовой информации.

Указ гласит, что российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций путем размещения в их пользу бондов с аналогичными условиями. Это относится к срокам и доходности.

Комиссия правительства сможет вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на иностранные счета.

Также Путин запретил резидентам России зачислять на зарубежные счета доходы в валюте, полученные в виде дивидендов от российских компаний, сказано в документе на официальном портале правовой информации.

Недавно стало известно, что российский президент в ближайшие дни встретится с руководством Государственной Думы и лидерами фракций.

Помимо этого сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Данный законопроект должен снизить бюрократическую нагрузку на учителей.