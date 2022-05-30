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Силуанов рассказал, как Россия будет оплачивать госдолг

Юлия Курганова
Экономика
Силуанов рассказал, как Россия будет оплачивать госдолг
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого иностранным инвесторам необходимо будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону, — рассказал он газете «Ведомости».

Глава Министерства финансов уточнил, что с помощью такого механизма можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру. Платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

24 мая в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Он уже истек 25 мая в 07:01 по московскому времени.

27 мая в РФ нашли способ платить по госдолгу в рублях без объявления дефолта. В документах всех российских выпусков содержится условие Currency Indemnity, которое дает возможность платить в национальной валюте без оснований для объявления дефолта.

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