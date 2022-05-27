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В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без объявления дефолта

Полина Долганова
Экономика
В России нашли способ платить по госдолгу в рублях без объявления дефолта
Фото: Pixabay

Западные участники рынка снова начали отсчет до возможного дефолта России по внешнему государственному долгу после решения американских властей о непродлении лицензии на обслуживание внешнего долга РФ. При этом российская сторона нашла выход из этой ситуации. Об этом в пятницу, 27 мая, пишет РБК.

Так, в документах всех российских выпусков содержится условие Currency Indemnity, которое дает возможность платить в национальной валюте без оснований для объявления дефолта. Это условие не связано с пунктом Alternative Payment Currency, которое имеется в бумагах с 2018 года и дает возможность проводить законные выплаты в рублях.

Из этого следует, что если РФ будет платить держателю не в долларах, то денежное обязательство все равно будет считаться выполненным.

В Министерстве финансов США 24 мая сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Отмечается, что срок действия лицензии истечет 25 мая в 07:01 по московскому времени.

Россия США дефолт
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