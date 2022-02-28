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Путин ввел новые экономические меры из-за санкций Запада

Иван Юминов

Экономика
Путин ввел новые экономические меры из-за санкций Запада
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на санкции США и примкнувших к ним западных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 28 февраля.

Так, резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обяжут продавать иностранную валюту в размере 80 процентов суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов. Им придется выполнять данное требование не позднее трех рабочих дней со дня зачисления данной валюты.

При этом с 1 марта будут запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Резиденты также не смогут зачислять валюту на счета в зарубежных банках и переводить ее без открытия счета с использованием электронных средств.

Порядок продажи валюты, согласно этим пунктам, будет осуществляться ЦБ. Публичные акционерные общества смогут до 31 декабря приобретать размещенные ими акции при наличии в совокупности ряда условий, определяемых документом.

Таким предприятиям потребуется направить в ЦБ уведомление об операции с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий. Кредитные организации смогут открывать счета и вклады физическим лицам без их личного присутствия.

Для этого клиенту придется перевести денежные средства из одного банка в другой. Перевод средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента на передачу сведений организации и использование их в целях заключения договора, отмечается на сайте Кремля.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил «ВМ», что резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе, которая в последние дни сталкивается с экстремальным оттоком. Высокие ставки, по его словам, — это противовес, который позволит сгладить инфляционные риски и сдержать отток из рубля в ближайшие месяцы. В данном случае разговор идет о месяцах, так как эффект от изменения ставки растягивается на такой срок, в отличие от курсового шока и шока ликвидности, заключил эксперт.

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