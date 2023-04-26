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Скелет человека обнаружили во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Скелет человека обнаружили во время реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве
Фото: Pixabay
Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

В столице во время реконструкции стадиона «Торпедо» обнаружили человеческий скелет. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Череп и кости неизвестно строители откопали во время грунтовых работ. По предварительным данным, смерть человека наступила около ста лет назад. Останки отправлены на экспертизу. Как сообщил Telegram-канал Shot, специалисты попытаются установить личность умершего.

Другие человеческие останки обнаружили во время проведения ремонтных работ в здании на Малой Никитской улице. Строители вскрыли пол и нашли под ним череп. По данному факту СК организовал доследственную проверку.

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