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Андрей Бочкарев: В Раменках на крыше жилого дома появится сад-патио

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: В Раменках на крыше жилого дома появится сад-патио
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сад-патио площадью около одного гектара и его продолжение на эксплуатируемой кровле будет реализован к 2026 году в жилом проекте на Мосфильмовской. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— К 2026 году инвестор планирует построить два корпуса жилого комплекса между улицей Лобачевского и платформой «Матвеевское». Помимо двора, у жильцов будет еще одна лаундж-зона — на крыше 11-этажного здания спроектирована общественная терраса с площадками для отдыха и занятий йогой, — сказал он.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что эксплуатируемая кровля, с которой будут открываться виды на столичные парки, силуэты башен Москва-Сити, Воробьевы горы, станет архитектурным продолжением двора и уникальным местом для всех жителей дома.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» Евгений Михайленко, девелоперы начали чаше предлагать новоселам качественные общественные пространства.

Помимо этого, специалисты завершили разработку котлована, на месте которого будет возведено здание бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест.

Строительство Район Раменки Москва Андрей Бочкарев
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