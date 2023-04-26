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Приметы и советы

В Омске одноглазый наркоман толкнул под маршрутку женщину

Лейла Алиева
Происшествия
В Омске одноглазый наркоман толкнул под маршрутку женщину
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В Омской области неизвестный толкнул под маршрутку женщину на остановке, а затем выдавил себе единственный глаз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля. Мужчина находился под действием наркотиков и без причины толкнул под колеса маршрутки 47-летнюю женщину. Водитель транспорта успел среагировать и затормозил, поэтому пострадавшей удалось избежать тяжелых травм.

При этом хулиган попытался убежать и выдавить себе единственный глаз, который теперь придется удалять хирургически.

Видео: Telegram / СУ СК России по Омской области

Мужчину задержали, им оказался 35-летний местный житель, который ранее уже был судим за распространение наркотиков. СК возбудил уголовное дело по статье покушение на «Убийство из хулиганских побуждений». За это злоумышленнику грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненный срок, говорится на сайте ведомства.

9 марта на станции «Киевская» Кольцевой ветки метрополитена 15-летнего подростка столкнули на пути прямо перед приближающимся поездом. Злоумышленника задержали, что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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