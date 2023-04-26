Новые досмотровые комплексы начнут работать на Крымском мосту до майских праздников

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Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста начнут работать 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении. Об этом в среду, 26 апреля, сообщило Министерство транспорта РФ.

— В первую очередь новая инфраструктура досмотровых комплексов будет запущена со стороны Краснодарского края — это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров. Планируется, что их работа начнется уже 28 апреля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут установлены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. Так, для сокращения времени прохождения процедур будет расширен штат сотрудников, а в зоне транспортной безопасности начнут работать несколько новых постов охраны.

В ведомстве добавили, что эти меры позволят увеличить пропускную способность комплексов до 15 тысяч машин в сутки на каждое из направлений, передает РИА Новости.

Движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.