Хуснуллин: Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение по железнодорожной части Крымского моста восстановят к началу лета 2023 года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Железнодорожную часть, президентом поставлена задача до 1 июля (запустить, — прим. «ВМ»), но пока, если не будет каких-то изменений, я думаю, мы к началу лета ее запустим, — заявил Хуснуллин, чьи слова приводит РИА Новости.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года — там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Уточняется, что работы удалось завершить на 39 дней раньше планируемого срока.

9 марта Хуснуллин сообщил о завершении работ по монтажу первого пролета железнодорожной части Крымского моста.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению теракта. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.