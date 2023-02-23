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Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам, — рассказал он.

Уточняется, что работы удалось завершить на 39 дней раньше планируемого срока, передает РИА Новости.

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Недавно глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту. По информации Бастрыкина, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению теракта, в их числе — граждане Украины, Армении, Грузии и России, восемь из них содержатся под стражей.

До этого президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, которые помогали при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту.