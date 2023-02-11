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Путин наградил помогавших при пожаре на Крымском мосту пожарных и машинистов

Александр Афонин
Общество
Путин наградил помогавших при пожаре на Крымском мосту пожарных и машинистов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, которые помогали при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту. Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации в субботу, 11 февраля.

— За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении и ликвидации последствий пожара на Крымском мосту, наградить, — говорится в документе.

Так, ордена Мужества удостоились машинист тепловоза Юлий Квашнин, пожарный Александр Невзоров, а также старшие пожарные Александр Усовский и Сергей Щенятский. Помощника машиниста Виктора Прошина наградили медалью «За отвагу».

Глава государства также наградил пожарных Олега Авдюкова, Сергей Карпинского и Вадима Шкиля, заместителя начальника пожарного проезда Валерия Кузнецова, машиниста Юрия Доценко, а также начальника пожарного поезда Николая Андрианова медалью «За отвагу при пожаре», говорится в документе.

Помимо этого, президент России наградил орденом Мужества раненую в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. Награда присуждена девушке за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

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