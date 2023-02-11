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Приметы и советы

Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову

Евгений Жуков
Общество
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненую в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 11 февраля.

Отмечается, что награда присуждена девушке за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в документе.

Напомним, что 20 января Елсукова получила ранение при обстреле в Соледаре. Журналистка была эвакуирована с помощью группы частной военной компании «Вагнер» в госпиталь в Первомайске.

В этот же день специалисты провели операцию по извлечению осколка. Заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха рассказал, что у военкора был огнестрельный многооскольчатый перелом бедренной кости. Позднее девушка встретилась с родными.

В конце месяца стало известно, что адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, попали под минометный обстрел во время гуманитарной миссии у Иверского монастыря в Донецке.

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