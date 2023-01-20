Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео встречи раненого военкора Елсуковой с родными

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Появилось видео встречи раненого военкора Елсуковой с родными
Фото: Telegram / Readovka

Военкор Readovka Анастасия Елсукова, которая была ранена осколком в районе Соледара, встретилась с родными после операции. Издание в пятницу, 20 января, опубликовало соответствующий видеоролик.

— Стойкая девушка, военкор Readovka Анастасия Елсукова, получившая сложные ранения в Соледаре, мужественно перенесла первую операцию. В госпиталь в Луганске к ней уже приехали мама и ее молодой человек, военнослужащий в зоне СВО, — говорится в сопроводительном сообщении.

Видео: Telegram / Readovka

В Telegram-канала Readovka добавили, что девушка чувствует себя хорошо. По словам медиков, ее раненая нога будет сохранена.

Анастасия Елсукова получила ранение при обстреле в Соледаре 20 января. В результате у нее было раздроблено колено. Девушка была эвакуирована с помощью группы ЧВК «Вагнер» в госпиталь в Первомайске.

В этот же день специалисты провели операцию по извлечению осколка. Заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха рассказал, что у военкора был огнестрельный многооскольчатый перелом бедренной кости.

Спецоперации Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте