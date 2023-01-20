Появилось видео встречи раненого военкора Елсуковой с родными

Фото: Telegram / Readovka

Военкор Readovka Анастасия Елсукова, которая была ранена осколком в районе Соледара, встретилась с родными после операции. Издание в пятницу, 20 января, опубликовало соответствующий видеоролик.

— Стойкая девушка, военкор Readovka Анастасия Елсукова, получившая сложные ранения в Соледаре, мужественно перенесла первую операцию. В госпиталь в Луганске к ней уже приехали мама и ее молодой человек, военнослужащий в зоне СВО, — говорится в сопроводительном сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Readovka

В Telegram-канала Readovka добавили, что девушка чувствует себя хорошо. По словам медиков, ее раненая нога будет сохранена.

Анастасия Елсукова получила ранение при обстреле в Соледаре 20 января. В результате у нее было раздроблено колено. Девушка была эвакуирована с помощью группы ЧВК «Вагнер» в госпиталь в Первомайске.

В этот же день специалисты провели операцию по извлечению осколка. Заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха рассказал, что у военкора был огнестрельный многооскольчатый перелом бедренной кости.