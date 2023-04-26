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Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов

Лейла Алиева
Город
Собянин присвоил статус промышленного комплекса московскому заводу по производству лифтов
Фото: Сайт Сергея Собянина

Столичный завод по производству лифтов получил статус промышленного комплекса. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Компания «МЭЛ» — одно из крупнейших электротехнических предприятий города. Оно первым в России запустило серийное производство лифтов со скоростью 2,5 метра в секунду, а сейчас создает модели следующего поколения, которые будут почти в два раза быстрее, — рассказал глава города.

Завод изготовил продукции для новостроек по реновации, кластера «Ломоносов», эскалаторной галереи на Воробьевых горах и других объектов города. В год компания производит до 2,5 тысячи лифтов. Планируется, что к 2024 году данный показатель увеличится на 60 процентов.

Новый статус позволит получать компании налоговые льготы. Так, снизится ставка на прибыль, недвижимое имущество, землю и ставка аренды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В конце марта статус технопарка присвоили двум крупным научно-инновационным площадкам — телецентру «Останкино» и «Мосмедпарку» в Печатниках. По словам мэра, в технопарке «Мосмедпарк» планируется выполнить модернизацию инженерной инфраструктуры, ремонт помещений и зданий.

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