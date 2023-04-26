Олег Артемьев: Упрощение порядка размещения зарядных станций поможет развитию электротранспорта
Упрощение порядка размещения зарядных станций будет способствовать росту популярности использования электротранспорта в столице. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.
— Переход на возобновляемые виды топлива необходим, и интерес как со стороны автолюбителей, так и со стороны бизнеса к этой теме есть. Но пока многих останавливает неуверенность в том, что электромобиль можно будет зарядить везде, где потребуется, — сказал он.
По словам Артемьева, изменения в процедуре согласования зарядной станции поможет продвижению всех видов электротранспорта. Он отметил, что на текущий момент арендаторам земельных участков не нужно участвовать в торгах, необходимо лишь заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, передает агентство городских новостей «Москва».
Глава города Сергей Собянин сообщил, что столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. По его словам, предприятия кластера разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.