Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Упрощение порядка размещения зарядных станций будет способс­твовать росту популя­рности использования электротранспорта в столице. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Переход на возобно­вляемые виды топлива необходим, и интерес как со стороны ав­толюбителей, так и со стороны бизнеса к этой теме есть. Но пока многих останавл­ивает неуверенность в том, что электромо­биль можно будет зар­ядить везде, где по­требуется, — сказал он.

По словам Артемьева, изменения в процедуре согласования зарядной станции поможет продвижению всех видов электротранспорта. Он отметил, что на текущий момент арендаторам земельных участков не нужно участвовать в торгах, необходимо лишь заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава города Сергей Собянин сообщил, что столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. По его словам, предприятия кластера разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.