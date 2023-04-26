Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Олег Артемьев: Упрощ­ение порядка размещ­ения зарядных станций поможет развитию электротранспорта

Никита Худяков
Город
Олег Артемьев: Упрощ­ение порядка размещ­ения зарядных станций поможет развитию электротранспорта
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Упрощение порядка размещения зарядных станций будет способс­твовать росту популя­рности использования электротранспорта в столице. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Переход на возобно­вляемые виды топлива необходим, и интерес как со стороны ав­толюбителей, так и со стороны бизнеса к этой теме есть. Но пока многих останавл­ивает неуверенность в том, что электромо­биль можно будет зар­ядить везде, где по­требуется, — сказал он.

По словам Артемьева, изменения в процедуре согласования зарядной станции поможет продвижению всех видов электротранспорта. Он отметил, что на текущий момент арендаторам земельных участков не нужно участвовать в торгах, необходимо лишь заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава города Сергей Собянин сообщил, что столица все больше переходит на электротранспорт, поэтому растет спрос на продукцию для электромобилестроения. По его словам, предприятия кластера разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции.

Транспорт Мосгордума Москва Олег Артемьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте