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Приметы и советы

Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем

Полина Пашкина
Город
Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В технологичном сервисе по поиску недвижимости «Циан» в рамках сотрудничества с Госинспекцией по недвижимости появятся маркировки, которые будут защищать покупателей от приобретения самостроя. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Маркировки будут добавлять к объявлениям о продаже или об аренде земельных участков и нежилых зданий в Москве.

— Впервые заключено соглашение с сервисом «Циан» о взаимном сотрудничестве, направленном на снижение рисков приобретения незаконных построек в Москве и профилактику правонарушений, то есть создание условий для понуждения владельцев самостроя приводить его в соответствие с законодательством, — рассказал Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости будет направлять сведения в сервис об объектах с признаками самовольного строительства и впоследствии их актуализировать. В случае если на сайте будут размещаться объявления об аренде или продаже недвижимости, имеющей признаки самостроя, в объявлении будет появляться специальная маркировка.

Генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев отметил, что основным приоритетом работы сервиса является безопасность пользователей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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