Наркоман изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома в Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, улица Малыгина Карта всех событий

На северо-востоке столицы мужчина, регулярно употреблявший наркотики, изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 26 апреля.

По ее словам, преступление произошло 24 апреля в подъезде дома на улице Малыгина. Установлено, что на лестничной площадке шестого этажа злоумышленник применил насилие и иные действия сексуального характера к незнакомой 11-летней девочке, после чего скрылся.

Родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы. Поняв, что его схватят, подозреваемый попытался избавиться от наркотиков и употребил их. 33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Иные насильственные действия сексуального характера» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

В скором времени следствие обратится в Бабушкинский районный суд Москвы с просьбой арестовать подозреваемого.

Другое изнасилование несовершеннолетней произошло в Подмосковье. Мужчина приехал помочь бывшей жене, а в результате надругался над 17-летней девушкой пасынка.