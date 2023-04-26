ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, который планировал совершить теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ, — говорится в сообщении.

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство зажигательного действия и с поражающими элементами в виде гвоздей. По данному факту возбуждены уголовные дела о попытке теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, передает РИА Новости.

Недавно сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителями СБУ.