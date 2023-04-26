Травматолог Сиротин поддержал идею введения налога на электросамокаты в Петербурге

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Травматолог Роман Сиротин сообщил, что поддерживает предложение ввести налоги на электросамокаты в Петербурге.

Медик пояснил, что травмы, с которыми пострадавшие поступают к нему и его коллегам после использования элеткросамокатов, одни из самых сложных. Это различные переломы, травмы головы.

Он отметил, что электросамокатов в городе становится все больше, но многие не соблюдают правила дорожного движения и скоростные ограничения.

По словам Романа Сиротина, возрастные ограничения 18+ при вождении электросамокатов в Северной столице не соблюдаются. Он предложил дополнить инициативу депутата требованием обязать пользователей кикшеринга проходить специальное обучение, передает издание «Невские новости».

Компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, могут обязать платить налоги. С таким предложением выступил депутат петербургского ЗакСа Павел Иткин, передает газета «Петербургский дневник».

МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений, включив в них в том числе правила использования электросамокатов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-центре ведомства.