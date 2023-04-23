МВД включило в экзамен на права правила использования электросамокатов

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МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, включив в них в том числе правила использования электросамокатов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-центре ведомства.

В МВД пояснили, что корректировка связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года.

— Они затрагивают вопросы... правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и другие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения касаются применения стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода, передает ТАСС.

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