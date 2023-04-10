Прокат самокатов в 2023 году: правила и ограничения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столицу пришла теплая погода, а значит, и сезон электросамокатов. Двухколесный транспорт уже расставлен по улицам города и ждет москвичей. О правилах аренды самокатов, безопасной езде, ПДД и штрафах в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Период работы кикшерингов в Москве в этом году

В Москве сезон проката электросамокатов обычно длится около восьми месяцев — с марта по ноябрь. В этом году сервисы кикшеринга (так называют компании, сдающие самокаты в аренду) начали расставлять их на улицах 23 марта.

Количество самокатов в городе зависит от спроса, который в свою очередь зависит от погодных условий — наиболее благоприятна сухая и теплая погода. По этой причине больше всего самокатов на улицах в летние месяцы.

Закрытие прокатного сезона обычно приходится на ноябрь, когда в городе наступают холода и дороги становятся небезопасными для катания. В прошлом году самокаты начали убирать с улиц столицы 15 ноября.

Какие ограничения были введены в 2023 году

После целого ряда ДТП с участием водителей электросамокатов (примеры некоторых из них — авария на Манежной площади, на Волгоградском проспекте, на улице Усиевича) стала очевидна необходимость введения ограничений. По данным МВД, основные показатели аварийности с участием этого вида транспорта ежегодно растут. Так, в 2022 году в ДТП с самокатами погибли 19 человек, пострадал — 941.

С 1 марта 2023 года начали действовать ПДД для самокатчиков. Их главная цель — повысить безопасность на дорогах.

Основные правила и штрафы за их нарушение:

Максимальная скорость езды

В городе — 25 км/ч, в жилых зонах и на дворовых территориях — до 20 км/ч, в зонах повышенного скопления людей — 5–15 км/ч.

В самокатах кикшеринга уже встроен ограничитель, который плавно снижает скорость там, где это нужно.

Штраф — 800 рублей.

Места для езды на самокатах кикшеринга

В приоритете — велодорожки. Если их нет, то самокатчик может ездить по пешеходной зоне (тротуару).

При отсутствии первых двух мест приоритетность такая: обочина — выделенная полоса для общественного транспорта, правый край проезжей части (скорость потока должна быть менее 60 км/ч).

Штрафы:

Создание помех в движении — 1000 рублей; наезд на пешехода с причинением вреда его здоровью (легкая или средняя тяжесть) — 1000–1500 рублей.

На пешеходном переходе следует спешиваться, а самокат везти рядом.

Штраф — 800 рублей.

Один самокат — один человек.

Теперь за совместное катание на одном самокате положен штраф — 800 рублей.

Управлять самокатом можно только в трезвом виде.

Штраф — 1000–1500 рублей.

Важно знать:

Следить за нарушением ПДД будут сотрудники Госавтоинспекции. По указанию автоинспекторов самокатчики обязаны останавливаться.

Правила проката самокатов и сервисы кикшеринга в Москве

По данным исследования за 2022 год, 94 процента рынка кикшеринга приходится на долю трех сервисов:

Whoosh;

«Юрент»;

«Яндекс».

Именно самокаты этих компаний чаще всего встречаются в столице. В каждом случае для получения доступа к прокату потребуется регистрация. Пройти ее можно за несколько минут в мобильном приложении кикшеринга (скачать их можно в App Store или Google Play).

При регистрации вам потребуется указать:

ФИО;

номер телефона;

email;

банковскую карту, с которой будут списывать деньги за поездки.

Как правило, сервисы кикшеринга вводят возрастное ограничение — 18+. В остальном их правила почти полностью совпадают с ПДД. Однако прокатчики могут сами штрафовать своих клиентов — за неправильную парковку (500–1000 рублей), выезд за пределы допустимой зоны (500–1500 рублей), за порчу самокатов (от 5000 рублей) и так далее.

Стоимость аренды электросамоката в Москве

Стоимость поездки на электросамокате складывается из нескольких компонентов:

цена старта (45–50 рублей);

стоимость одной минуты (от 5,5 до 9 рублей);

количество минут катания;

стоимость страховки (35 рублей на поездку либо один рубль в минуту), обычно она опциональна.

Также важно знать, что некоторые сервисы предлагают абонементы и подписки, а также тарифы с арендой на день. Использование таких опций обычно позволяет экономить на поездках тем, кто часто пользуется кикшерингом.

Кроме того, цены на аренду динамические. Это означает, что они растут или снижаются в зависимости от спроса. Например, в дождливую погоду цены обычно ниже.

В среднем стоимость аренды самоката в Москве на 30 минут составит 250–300 рублей.