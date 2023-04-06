Самокаты с компьютерным зрением появятся в Москве в сезоне 2023 года

Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

В Москве начали тестировать умные электросамокаты, оснащенные технологией компьютерного зрения. Об этом рассказали на конференции микромобильности «На СИМ», передает корреспондент «Вечерней Москвы».

Постепенно внедрять умные самокаты в столице планирует сервис кикшеринга Whoosh. Их появление на московских улицах ожидается уже в сезоне 2023 года.

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— На таких самокатах есть умный дашборд — верхняя панель с большим экраном, которая позволяет выводить достаточно много информации и помогает пользователю начать поездку, запарковаться, подсказывает что-то во время поездки, — рассказывает основатель Whоosh Дмитрий Чуйко.

Главная инновация умных самокатов — технология computer vision (компьютерное зрение). Благодаря ей они могут понимать, где находятся в каждый конкретный момент времени, а также определять количество людей, которые идут навстречу, видеть пешеходные переходы и подсказывать пользователю, где ему необходимо снизить скорость или спешиться.

Принцип езды на самокате с компьютерным зрением можно посмотреть на видео ниже.

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Как отметил Чуйко, сейчас сервис располагает небольшой серией умных самокатов. Из-за дороговизны технологии компьютерного зрения оснастить ею все самокаты в ближайшие нескольких лет будет затруднительно. Однако в будущем такие самокаты непременно станут массовым явлением.

— Мы верим, что такие технологии направлены на будущее развитие микромобильности для того, чтобы городской транспорт становился еще более удобным и безопасным, — заключил Чуйко.