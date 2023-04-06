Названы места, где чаще всего происходят ДТП с электросамокатами

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Чаще всего аварии с электросамокатами происходят на перекрестках и пешеходных переходах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин в рамках конференции микромобильности «На СИМ».

По его словам, в 94 процентах случаев ДТП с электросамокатами происходит из-за наезда на пешехода.

— Самые распространенные места, на которых происходят аварии (с СИМ), — это выезды с прилегающих территорий, перекрестки и пешеходные переходы, — отметил Митрошин.

Также представитель МВД сообщил, что в 2022 году по стране в ДТП с участием СИМ погибли 19 человек, еще 941 получил травмы.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При нарушении ему может грозить штраф в размере 800 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Какие еще правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности действуют в России в 2023 году — в материале «Вечерней Москве».