Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы места, где чаще всего происходят ДТП с электросамокатами

Илья Ашуров
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы места, где чаще всего происходят ДТП с электросамокатами
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чаще всего аварии с электросамокатами происходят на перекрестках и пешеходных переходах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин в рамках конференции микромобильности «На СИМ».

По его словам, в 94 процентах случаев ДТП с электросамокатами происходит из-за наезда на пешехода.

— Самые распространенные места, на которых происходят аварии (с СИМ), — это выезды с прилегающих территорий, перекрестки и пешеходные переходы, — отметил Митрошин.

Также представитель МВД сообщил, что в 2022 году по стране в ДТП с участием СИМ погибли 19 человек, еще 941 получил травмы.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При нарушении ему может грозить штраф в размере 800 рублей. Об этом напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Какие еще правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности действуют в России в 2023 году — в материале «Вечерней Москве».

Транспорт Самокаты Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте