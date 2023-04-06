В МВД назвали количество погибших в ДТП с электросамокатами в 2022 году

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Почти 20 человек погибли в результате ДТП с участием электросамокатов в России. Об этом в четверг, 6 апреля, «Вечерней Москве» рассказал начальник ФКУ «Научный центр БДД МВД России» Дмитрий Митрошин на конференции микромобильности «На СИМ».

— МВД как ни странно занимает максимально лояльную позицию в отношении пользователей СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. «ВМ»). Развитие микромобильности — один из способов повышения безопасности дорожного движения, — сказал он.

Митрошин уточнил, что в категорию СИМ могут попадать как мопеды, так и электровелосипеды. Основные показатели аварийности с участием такого вида транспорта ежегодно растут. Так, в 2019 году зафиксировано 147 ДТП с участием СИМ, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. Как выяснилось, за прошлый год в таком ДТП погибли 19 человек, пострадал — 941.

По новым правилам дорожного движения, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. Об этом в четверг, 30 марта, напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие именно правила передвижения на СИМ (средства индивидуальной мобильности) действуют в России в 2023 году.