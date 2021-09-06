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Лихач на электросамокате сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Лихач на электросамокате сбил шестилетнюю девочку в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Усиевича, 29к1 Карта всех событий

Неизвестный молодой человек на электросамокате сбил шестилетнего ребенка в центре столицы. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 5 сентября рядом с домом 29 на улице Усиевича. Мужчина гулял со своей шестилетней дочерью, которая ехала на детском самокате. В какой-то момент на ребенка наехал неизвестный на электросамокате.

В результате столкновения девочка упала и сильно ударилась головой. Водитель самоката с места происшествия скрылся.

Позже ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. По словам отца девочки, самокатом управлял молодой человек в возрасте около 25 лет, крепкого телосложения, в темном спортивном костюме с белой полоской.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожий случай произошел 1 сентября. Подросток на электросамокате сбил беременную женщину на Волгоградском проспекте. После происшествия молодой человек поспешил скрыться.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов, в которых погибли два человека и еще 57 получили травмы. При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде c дворовых территорий.

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