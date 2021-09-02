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Подросток на электросамокате сбил беременную женщину в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Подросток на электросамокате сбил беременную женщину в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 15 Карта всех событий

Беременная москвичка попала в больницу после того, как ее сбил подросток на самокате. Об этом в четверг, 2 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 1 сентября. 32-летняя женщина прогуливалась недалеко от дома №15 на Волгоградском проспекте, как вдруг ее сбил мчавшийся по улице на самокате подросток. После происшествия молодой человек поспешил скрыться.

Женщину доставили в одну из столичных больниц. В медучреждении у нее диагностировали множественные ссадины и ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожий случай произошел в столице в конце августа. В центре столицы на москвичку наехал мужчина на электросамокате, который поспешил скрыться после инцидента. Женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. С травмами ее госпитализировали.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов, в которых погибли два человека и еще 57 получили травмы. При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде c дворовых территорий.

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