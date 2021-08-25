Лихач на электросамокате сбил женщину в центре Москвы и скрылся

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В полицию обратилась женщина, которую сбил неизвестный на электросамокате. Об этом в среду, 25 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам москвички, в центре города на нее наехал мужчина на электросамокате, который поспешил скрыться после инцидента. Женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. С травмами ее госпитализировали.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов, в которых погибли два человека и еще 57 получили травмы. При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде c дворовых территорий.