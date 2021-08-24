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Более 50 ДТП с электросамокатами произошло в Москве за семь месяцев 2021 года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 50 ДТП с электросамокатами произошло в Москве за семь месяцев 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За семь месяцев этого года в Москве произошли 55 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей электросамокатов. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, за январь-июль 2021 года в подобных ДТП погибли два человека и еще 57 получили травмы. При этом абсолютное большинство из них — 80 процентов — произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, а также при выезде из дворовых территорий.

— МВД России напоминает участникам дорожного движения, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты, — заключила Волк.

В понедельник, 23 августа, на улицах столицы появился дорожный знак «Переходите пешком». Он призван предупреждать владельцев самокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта о необходимости переходить дорогу пешком.

Новый знак выполнен в виде желтого прямоугольника, на котором черным цветом нарисован спешившийся владелец самоката. Под иллюстрацией находится надпись «Переходите пешком».

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