Дорожный знак для владельцев самокатов появился на московских улицах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На улицах столицы появился дорожный знак «Переходите пешком». Он призван предупреждать владельцев самокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта о необходимости переходить дорогу пешком.

Новый знак выполнен в виде желтого прямоугольника, на котором черным цветом нарисован спешившийся владелец самоката. Под иллюстрацией находится надпись «Переходите пешком».

В случае если человек ослушается предписания знака и решится проехаться по зебре, ему грозит штраф, передает «Москва 24».

В последнее время в столице регулярно происходят ДТП с людьми на самокатах. Часто в этих происшествиях страдают дети. Так, 23 августа, в столичном ГУ МВД сообщили, что водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика рядом с домом 55 на Бирюлевской улице. Ребенок передвигался на самокате по проезжей части.

А днем ранее, 22 августа, автомобиль сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате на Дубнинской улице. В результате столкновения ребенок получил травмы.