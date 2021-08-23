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Водитель Mercedes сбил трехлетнего ребенка на самокате на юге столицы

Дмитрий Вахрушев

Происшествия
Водитель Mercedes сбил трехлетнего ребенка на самокате на юге столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате на юге Москвы. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе управления ГУ МВД по столице.

ДТП произошло на улице Бирюлевской, 55. Как отметили в ведомстве, ребенок передвигался на самокате по проезжей части. Мальчик находился в сопровождении своей матери.

Пострадавшего ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила о том, что на Дубнинской улице автомобиль сбил ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате, в результате столкновения ребенок получил травмы.

Всего с начала года по состоянию на 17 августа в ДТП на дорогах Московской области пострадали 280 детей, 7 из них погибли.

Кроме этого, с 12 августа полицейские зафиксировали более 24 тысяч случаев перевозки детей без специальныхдетских кресел.

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