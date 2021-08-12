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Правила перевозки детей нарушали более 24 тысяч раз в Москве с начала этого года

Илья Ашуров

Происшествия
Правила перевозки детей нарушали более 24 тысяч раз в Москве с начала этого года
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

Сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали более 24 тысяч случаев неправильной перевозки детей с начала 2021 года. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В ГИБДД напомнили, что использование детский кресел и других удерживающих устройств обеспечивает безопасность детей-пассажиров, а также снижает риск травмирования ребенка в случае ДТП.

— Управление ГИБДД Москвы призывает водителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и настоятельно рекомендует использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, — говорится в сообщении.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.

По данным ГИБДД, на минувшей неделе в Москве произошло 133 ДТП, в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 60 раз.

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