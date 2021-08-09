Пять человек погибли в ДТП в Москве на минувшей неделе

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 60 раз.

На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще в восьми случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП десять раз за прошлую неделю.

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В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

— Пеших участников дорожного движения просим учитывать все риски даже при переходе проезжей части по пешеходному переходу, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП стало меньше по сравнению с прошлой неделей — с 26 июля по 1 августа. Тогда произошло 137 случаев ДТП. Число пострадавших составило 159 человек, еще три погибло.