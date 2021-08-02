Более 150 человек пострадали в ДТП в Москве на минувшей неделе
На прошедшей неделе в Москве произошло 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 159 человек и еще три человека погибли. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Наиболее распространенный вид ДТП — столкновения транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 72 раза.
На втором месте — наезд на пешеходов (35 случаев). При этом в 13 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.
Еще в 14 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства и препятствия.
— Призываем автовладельцев не забывать о важности использования ремней безопасности, а при перевозке детей — специальных удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка, — говорится в сообщении.
В воскресенье, 1 августа, легковой автомобиль загорелся на круговом движении в деревне Ямонтово Новомосковского административного округа. В результате происшествия никто не пострадал.