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Более 150 человек пострадали в ДТП в Москве на минувшей неделе

Илья Ашуров

Происшествия
Более 150 человек пострадали в ДТП в Москве на минувшей неделе
Фото: Вечерняя Москва

На прошедшей неделе в Москве произошло 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 159 человек и еще три человека погибли. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Наиболее распространенный вид ДТП — столкновения транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 72 раза.

На втором месте — наезд на пешеходов (35 случаев). При этом в 13 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: ГИБДД
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Фото: ГИБДД

Еще в 14 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства и препятствия.

— Призываем автовладельцев не забывать о важности использования ремней безопасности, а при перевозке детей — специальных удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 августа, легковой автомобиль загорелся на круговом движении в деревне Ямонтово Новомосковского административного округа. В результате происшествия никто не пострадал.

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